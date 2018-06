BARI - Nascondeva oltre un chilo di hashish e marijuana in un garage, per questo un 36enne è stato arrestato dai carabinieri ad Acquaviva delle Fonti dopo che hanno scoperto in un locale adiacente alla sua abitazione, un deposito di hashish. I carabinieri della locale stazione, accompagnati da un’unità cinofila antidroga del Nucleo Carabinieri di Modugno, avevano già effettuato un controllo nell'appartamento del noto spacciatore della zona, senza però trovare nulla. Ad allertare i militari è stato il fiuto del cane antidroga «One». Dal successivo controllo nel garage sono stati rinvenuti e sequestrati più di un chilo di hashish, suddiviso in 11 panetti, circa 3 grammi di marijuana e del materiale per il taglio e il confezionamento di sostanze stupefacenti. Il proprietario del locale, un 36enne del posto, già noto alle forze dell'ordine, si trova ora agli arresti domiciliari con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.