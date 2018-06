Raddoppio via Amendola, da oggi a Bari si fa sul serio

BARI - Tre rotatorie, l’eliminazione di venti semafori, una pista ciclabile, marciapiedi più ospitali, arredi urbani, moderna illuminazione a «led» ed un nuovo look. E ovviamente il tanto atteso raddoppio della carreggiata, portandola da due a quattro corsie: si aprono ufficialmente oggi i cantieri che nell’arco di due anni sono destinati a mutare il volto di via Amendola, e magari a decongestionare dal traffico caotico e tentacolare l’arteria viaria del quartiere Carrassi.

Da stamane, con circa quattro mesi di ritardo rispetto all’annunciato programma, ruspe, escavatori e martelli pneumatici, contribuiranno a rendere più rovente l’estate dei residenti (e degli abituali fruitori della via), chiamati ad armarsi di pazienza per meglio sopportare disagi temporanei, frutto di un intervento in grado di migliorare viabilità e futura qualità della vita della zona.

Le prime lavorazioni riguarderanno l’intero lato dell’ospedale pediatrico «Papa Giovanni XXIII», lungo il quale saranno subito realizzate le nuove recinzioni, arretrate rispetto a quelle attuali: si tratta di circa 450 metri di barriere «comuni» e 500 metri di strutture, da smontare e rimontare, appartenenti ad edifici «storici». Gli alberi invece, saranno spostati e reimpiantati nelle aree limitrofe, mentre alcuni impianti pubblicitari sono già stati eliminati ed altri subiranno la medesima sorte.

Pronta anche la segnaletica relativa alla viabilità alternativa, poiché nonostante la complessità dei lavori, via Amendola non sarà off limit per le automobili. Non saranno quindi interrotti - per tutta la durata del cantiere - i collegamenti con la strada statale «100» da e per il Sud-Est Barese fino a Taranto. Nessuna chiusura, ma deviazioni e rallentamenti (con la circolazione consentita in entrambi i sensi si marcia), anche in virtù della presenza in zona di molteplici punti di interesse: dall’ospedale pediatrico all’istituto oncologico, a campus universitario, scuole e numerosi uffici (Intendenza di Finanza, ufficio del Registro e Agenzia delle entrate). Per residenti e pendolari forse sarà il caso di valutare l’utilizzo di percorsi alternativi, onde evitare di rimanere ingabbiati nel traffico caotico che già adesso invade via Amendola, non solo nelle ore di punta.

La nuova strada sarà molto più larga della esistente, passerà infatti dai circa 7 metri attuali a 16,20 metri, di cui 15 metri di asfalto (7,5 metri per ciascun senso di marcia) ed 1,2 metri di spartitraffico. Di fronte all’Ospedaletto dei bambini sarà utilizzato un asfalto speciale fonoassorbente in argilla espansa, con l’aggiunta di 4mila metri quadrati di barriere in grado di attutire i rumori. L’intervento complessivo - il costo è di 2,6 milioni - interessa 1.100 metri di strada (e 970 metri di pista ciclabile) da viale Einaudi fino all’attuale rotatoria ai confini di Mungivacca, con ben 6.500 metri quadri di nuovi marciapiedi, 76 alberi e circa 9.000 tra piante e arbusti da piantare.

Le tre rotatorie previste verranno realizzate in sostituzione degli incroci semaforizzati in corrispondenza di viale Einaudi, via Laforgia e via Hahnemann. Ciascun rondò avrà un diametro lungo 45 metri ed ospiterà alberi e arbusti, ma soprattutto sarà caratterizzata da un tema dominante: il mare (via Hanemann), il quartiere murattiano (via Laforgia) e le lame (via Einaudi).