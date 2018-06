Papa a Bari, droni e maxischermi. Pass in Curia e nelle parrocchie

BARI - «Droni» in cielo per la sorveglianza dall’alto (lo spazio aereo sulla città sarà chiuso), barriere di cemento anti-sfondamento, strade chiuse al traffico e pattuglie anche in mare per la sicurezza. Saranno severe come durante il G7 del’Economia dell’anno scorso in città le misure antiterrorismo per la giornata del 7 luglio, quando papa Francesco a Bari pregherà per la pace in Medio Oriente con i capi delle Chiese cristiane dell’Est.

Mentre su questo aspetto sono al lavoro Prefettura e Comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico, parallelamente, per i due luoghi «clou» della giornata sono in corso i preparativi tecnici per la gente che vorrà partecipare alle cerimonie previste nella Basilica di San Nicola e a Largo Giannella.

Innanzitutto saranno installati maxi-schermi per coloro che non riusciranno ad assistere ai «lavori per la pace» vicino ai protagonisti della giornata. Ma già da giorni la Curia e le parrocchie sono al lavoro per fornire i «pass» gratuiti da rilasciare al pubblico, senza i quali non si sarà ammessi ai luoghi delle cerimonie.

In pratica esistono «due corsie» per dotarsi del lasciapassare da esibire ai varchi della sicurezza: le parrocchie o la Curia. Ogni parrocchia ha ricevuto 500 «pass», da distribuire ai propri fedeli su richiesta. Ad esaurimento di questi o in alternativa ci si può rivolgere alla Curia. Ecco le indicazioni fornite dall’Arcidiocesi: ogni giorno feriale dalle 10 alle 12 e dalle 18 alle 20 presso la Curia Arcivescovile di Bari (in corso A. De Gasperi 274/A), è possibile ritirare i «pass» da parte di coloro che hanno già effettuato la prenotazione presso la segreteria in questi giorni, ma anche per chi volesse direttamente ritirarli senza aver effettuato la prenotazione.

«Per il clero, per i religiosi e religiose e per gli ammalati saranno disponibili nei prossimi giorni “pass” specifici» aggiunge la Curia, che conclude: «A breve saranno date, sul sito diocesano, le necessarie informazioni per la viabilità, i parcheggi e gli accessi alle aree interessate».

All’accesso alle aree, il giorno dell’evento, i volontari distribuiranno i testi della preghiera e altro materiale informativo per la giornata. Dal sito internet dell’Arcidiocesi di Bari-Bitonto è possibile reperire la preghiera per la giornata, l’inno dell’evento e uno schema di preghiera da vivere nelle comunità ecclesiali in preparazione all’evento.

Questi infine i contatti della Curia per l’evento: telefono 080 5288425 (solo negli orari di apertura su indicati) ed un indirizzo e-mail dedicato: papabari@arcidiocesibaribitonto.it.

Armando Fizzarotti