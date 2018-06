Inaugurato il diretto Bari-Mosca della S7 Airlines

BARI - Con il corridoio d’acqua di benvenuto dei vigili del fuoco è stato inaugurato oggi il nuovo volo diretto Bari-Mosca operato da S7 Airlines tutte le domeniche. Il volo partirà da Bari alle 14:30 ed arriverà all’aeroporto di Domodedovo alle 19:20 ora locale. Il volo di ritorno partirà alle 10:45 da Mosca per atterrare all’aeroporto di Bari alle 13:35. L’aeromobile messo a disposizione dalla compagnia è un moderno e confortevole Boeing 737-800.

Ad attendere sulla pista dell’aeroporto Karol Wojtyla i primi passeggeri russi il presidente della Regione, Michele Emiliano, il sindaco di Bari e della Città metropolitana, Antonio Decaro, l'assessore pugliese all’Industria turistica e culturale, Loredana Capone, e il vicepresidente di Aeroporti di Puglia Antonio Vasile. Alle 14.30 la delegazione pugliese è partita per Mosca dove domani si svolgerà una conferenza stampa nella sede del Governo russo, a Mosca.

«Finalmente comincia l’avventura del volo Bari-Mosca», ha commentato Emiliano. «Bisognerà pubblicizzarlo nella Federazione russa spiegando che questo è il volo che porta a San Nicola, alla Puglia, al mare più bello del mondo e alla città che ha l'onore grandissimo di ospitare San Nicola», ha proseguito. «E' anche un volo che va utilizzato dai nostri operatori economici che devono andare a promuovere se stessi e la Puglia. Più gente prenderà l’aereo e più questo volo diventerà importante e potrà diventare anche un volo quotidiano se ce ne fosse la possibilità. Per noi è una sfida che abbiamo vinto», ha concluso Emiliano.

«Spero che questo volo diretto possa rappresentare un ponte sul quale passeranno idee, valori, sentimenti e anche scambi da un punto di vista culturale, commerciale ed economico», ha aggiunto il sindaco Decaro. «Il Bari-Mosca - ha commentato l'assessore Capone - corona questo grande impegno in favore della promozione della Puglia in Russia. Il mercato russo oggi presenta ancora elevati margini di sviluppo sia per l’Italia che per la Puglia. Dal 2016, dopo una breve crisi legata anche a eventi di politica internazionale che ha sensibilmente ridotto i flussi turistici, il mercato russo in Puglia è in costante crescita». Infine per Vasile «l'avvio del volo diretto con Mosca rafforza ancor di più, anche in chiave di modernità e di efficienza, i profondi legami di amicizia con il popolo russo».

La Puglia sarà a Mosca in occasione dei Mondiali di Calcio in Russia, dal 5 al 7 luglio, in tre location: nel Gorky Park, al Muzeon e all’Hermitage, con proiezioni di film sottotitolati in russo girati in Puglia in collaborazione con Apulia Film Commission.