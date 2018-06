Sotto le stelle alla scoperta delle chiese

CASTELLANA - Otto occasioni serali in altrettante domeniche per scoprire e conoscere le bellezze artistiche del territorio custodite dalle chiese cittadine. Nelle comunità di Castellana, Conversano, Monopoli e Polignano a Mare prende il via questa sera, l’edizione 2018 di «Chiese aperte», iniziativa della Regione con il coordinamento della Regione ecclesiastica pugliese che ha la finalità di valorizzare e rendere fruibili i beni culturali ecclesiastici.

«L’arte di educare con l’arte» è il tema prescelto dall’Ufficio beni culturali ecclesiastici della Diocesi di Conversano-Monopoli che ha come referente don Vito Castiglione Minischetti, arciprete di Castellana Grotte, e che ha previsto l’apertura straordinaria dei luoghi di culto nelle ore serali per tutte le domeniche, a partire dal 24 giugno fino al 12 agosto con visite guidate organizzate dall’associazione turistico-cultutale «Legato a mano» di Castellana.

L’iniziativa proseguirà fino a domenica 12 agosto con orari e itinerari distinti per le quattro comunità: dalle 19.30 alle 21.30 per Castellana (partenza da piazza Nicola e Costa proseguendo per la chiesa di San Francesco d’Assisi, il centro storico e le chiese del Purgatorio e di San Leone Magno), dalle 20 alle 22 per Conversano (partenza da piazza della Conciliazione nei pressi del palazzo vescovile proseguendo per la chiesa di San Benedetto, la pinacoteca diocesana, la chiesa di Santa Chiara e la Cattedrale), dalle 18 alle 20.30 per Monopoli (partenza dalla Basilica Cattedrale Madonna della Madia proseguendo per il museo diocesano - unico luogo con biglietto di ingresso pari a tre euro - e per le chiese di Santa Teresa e San Salvatore) e dalle 18.30 alle 20 per Polignano (partenza da largo Sant’Antonio con passeggiata sul lungomare Ardito e nel centro storico fino a «Il sedile», sede dell’associazione «U castarill»).

Per prenotazioni e maggiori informazioni legatoamano@gmail.com e 338.73.40.867 (Melania).