Palagiustizia Bari, i magistrati confermano lo stato di agitazione

BARI - Parla di «prospettiva caratterizzata da totale incertezza», confermando lo stato di agitazione, la Giunta distrettuale dell’Anm di Bari, commentando il decreto legge adottato ieri dal Consiglio dei Ministri per la sospensione fino al 30 settembre dei termini relativi ai procedimenti penali pendenti dinanzi al Tribunale di Bari, dichiarato inagibile.

«La sospensione dei termini delle attività processuali - spiega in una nota l'associazione magistrati di Bari - si pone in linea con gli auspici più volte espressi dall’Anm, dai capi degli uffici e dallo stesso Csm i quali, tuttavia, avevano indicato come tale iniziativa dovesse inserirsi in più ampio intervento legislativo, volto a risolvere, contestualmente, il gravissimo problema rappresentato dalla mancanza di un immobile idoneo ad ospitare tutti gli uffici giudiziari penali».

Per l’Anm «in mancanza di tali interventi di carattere straordinario, i tempi tecnici di espletamento della procedura ordinaria per il reperimento di un immobile idoneo rendono di fatto necessario un doppio trasferimento, dapprima presso i locali di via Brigata Regina e della ex sede distaccata di Modugno, quindi presso l’edificio che sarà individuato». I magistrati baresi evidenziano «la totale inadeguatezza delle due sedi proposte per il trasferimento immediato» ed esprimono "preoccupazione per le soluzioni che si vanno profilando quali la turnazione dei dipendenti o il loro spostamento da una sede all’altra su base volontaria».