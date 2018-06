«Punti di primo intervento, dopo le chiusure nessun medico in più»

BARI - «Sulla chiusura dei Punti di primo intervento è necessario fare chiarezza, perché a noi non risulta un potenziamento della presenza di medici e d’altro canto le ambulanze del 118 devono occuparsi solo di codici gialli e rossi». Il via della riconversione dei Ppi ha scatenato polemiche, ma - dice Nicola Gaballo - segretario provinciale di Bari della Fimmg 118 (i medici dell’emergenza) - «ai cittadini bisogna spiegare esattamente come stanno le cose».

La Asl di Bari, che di Ppi ne aveva 17, ha avviato la dismissione ordinata dalla Regione già a partire da venerdì scorso. «Dei 9 punti fissi chiusi finora - dice Gaballo - solo uno, quello di Castellana Grotte, ha visto l’attivazione di una nuova ambulanza medicalizzata. Per tutti gli altri non è cambiato nulla: il punto fisso è chiuso, e sono rimaste le ambulanze - medicalizzate o non medicalizzate - che c’erano prima».

La Fimmg non contesta il criterio che ha portato alla chiusura dei 38 Ppi pugliesi («Il decreto 70 è ineccepibile quando dispone che le urgenze debbano essere servite dal 118») ma, spiega, questo potrebbe ingenerare un equivoco. «Non ci risulta - dice Gaballo - che sia stata disposta, e nemmeno che sia prevista, una dotazione aggiuntiva di medici nei punti fissi chiusi, così come invece è stato dichiarato dal capo dipartimento Giancarlo Ruscitti nell’audizione in commissione Sanità la scorsa settimana». Significa, insomma, che il Ppi chiuso non ha più un ambulatorio a servizio dei cittadini (escluse naturalmente le sedi che hanno la guardia medica turistica o, per quanto riguarda Bari, i punti di Mola, Giovinazzo, Polignano e Alberobello che dovranno essere chiusi entro il 30 settembre). E dunque nessun utente potrà presentarsi nei Ppi chiusi, perché non troverà medici in attesa a semplicemente la postazione del 118 a servizio della centrale territoriale.

«Il servizio emergenza-urgenza non tratta i codici bianchi e verdi, ma solo dei codici gialli e rossi. Il personale si occupa, ed è preparato, per la gestione dell’emergenza». Il resto deve essere gestito dal territorio (medici di base, guardia medica), né è pensabile chiamare il 118 per qualunque evenienza. «Pensiamo - argomenta Gaballo - a quei casi in cui c’è una sola ambulanza medicalizzata in un raggio di 30 km, se l’equipaggio viene inviato a occuparsi di un caso che non è urgente si lascia scoperta l’emergenza per chi ne ha realmente bisogno. Noi come Fimmg in questo senso abbiamo presentato numerose proposte alla Regione, ma finora non siamo stati ascoltati: è mancato il confronto».

La chiusura dei Ppi ha innescato anche la protesta sul territorio. Ad esempio a Locorotondo, dove il sindaco ha ipotizzato un ricorso al Tar accusando la Regione di «dimenticare che siamo un paese fortemente turistico». Eppure nel 2017 il Ppi di Locorotondo aveva registrato 582 accessi (meno di due al giorno) contro i 6mila richiesti dal decreto ministeriale: forse perché ha un pronto soccorso vero (quello di Martina Franca) a meno di 5 chilometri. [m.s.]