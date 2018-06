Godere della Puglia girando in bicicletta

In giro per la Puglia in bicicletta lungo i 4mila chilometri percorribili. Il progetto del nuovo Piano di Mobilità ciclistica è stato presentato in Fiera del Levante raccogliendo grandi consensi tra gli 80 rappresentanti di 34 comuni pugliesi, esponenti della provincia BAT, di alcune società ferroviarie (Trenitalia, Ferrovie del Gargano) delle associazioni di categoria (Legambiente, Salvaciclisti, Ciclo Club, Ciclammino, Velo Service, Italia Nostra) e dell'unione dei comuni "Terre di Mezzo", a dimostrazione della trasversalità degli interessi per una tematica che non si pone solo al centro degli interventi tesi a favorire la mobilità sostenibile, ma anche l'economia e il turismo locale.

Tra le azioni che si metteranno in essere: formazione di una rete ciclabile e ciclopedonale continua e interconnessa; completamento e messa in sicurezza di reti e percorsi ciclabili esistenti; connessione con il sistema della mobilità collettiva quali stazioni, porti, e aeroporti; realizzazione di velostazioni dove custodire o depositare le biciclette.

A presentare il piano regionale l'assessore ai Trasporti della Regione Puglia, Giovanni Giannini, che ha sottolineato il ruolo fondamentale rivestito dai comuni ma anche da tutti i protagonisti a vario titolo nella redazione del Piano; il commissario straordinario dell'Asset, ing. Elio Sannicandro, che ha fornito, durante il coordinamento degli interventi, una visione d'insieme evidenziano l’integrazione con altre attività a carattere regionale, quali ad esempio il Piano Strategico per il Turismo e il Piano per gli Impianti Sportivi; l’ing. Irene Di Tria (dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile) che ha presentato gli obiettivi del Piano e i riferimenti normativi, alla luce della Legge nazionale 11/2018; Lello Sforza, mobility manager Regione Puglia che ha illustrato la rete di ciclovie regionali; l'arch. Francesca Romana Colonna, tecnico progettista incaricato dall'Asset per la redazione del Piano, che ha esposto mediante le planimetrie di dettaglio i singoli interventi previsti a livello infrastrutturale e ne ha approfondito le caratteristiche.

Grande l'entusiasmo del sindaco di Giovinazzo, Tommaso Depalma, in rappresentanza dell'Anci, che ha assunto un ruolo determinante nel coordinamento fra tutti i Comuni pugliesi, in questa importantissima fase di pianificazione regionale di carattere infrastrutturale, promuovendo soprattutto l'intermodalità degli spostamenti.