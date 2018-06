Sulla stazione centrale di Bari Il benvenuto a Papa Francesco

Una gigantesca immagine di Papa Francesco compare da oggi anche sulla stazione ferroviaria di Bari centrale, grazie al coinvolgimento di «Grandi Stazioni». La stessa foto svetta da alcuni giorni anche sulle facciate dei 25 maggiori ospedali della Puglia (da Lecce a Brindisi, dal Policlinico di Bari agli Ospedali riuniti di Foggia a San Giovanni Rotondo) e nei due aeroporti di Bari e Brindisi; mentre da domani la stessa foto di enormi dimensioni (grande metri 20x7) verrà installata anche sulla facciata del palazzo della Presidenza della Regione Puglia sul lungomare di Bari. La campagna promossa dal Coordinamento regionale Trapianti di Organi oltre a dare il benvenuto al Pontefice ha l'obiettivo di sensibilizzare i pugliesi, appunto alla donazione degli organi.

«L'iniziativa - spiega il prof. Loreto Gesualdo, coordinatore regionale Trapianti e presidente della Scuola di Medicina dell'Università di Bari - vedrà il suo momento centrale il prossimo 7 luglio in occasione della visita a Bari di Sua Santità Papa Francesco. Per quella data il Coordinamento Regionale Trapianti Puglia, insieme alle Istituzioni regionali della Sanità, sta organizzando presso il Teatro Petruzzelli di Bari un evento pubblico per celebrare i 1500 trapianti di rene realizzati nella regione Puglia, al quale sono state invitate a partecipare le famiglie dei donatori ed i pazienti che hanno beneficiato di questo atto di amore per la vita».

«La donazione degli organi è un atto nobile e meritorio». Con queste frase pronunciata da Sua Santità Papa Francesco che appare su tutti i banner rappresenta forse una delle più importanti campagne di sensibilizzazione alla donazione degli organi forse mai realizzata su questo tema e che può rappresentare per molti malati una svolta di vita.

Quella frase, insieme alla immagine del Pontefice, diventerà il messaggio dell'iniziativa e svetta da giorni sulle facciate di quesi tutti gli ospedali pugliesi (gli aeroporti di Bari e Brindisi, appunto) ma anche a bordo dei treni della Ferrotranviaria e presto anche sui bus della Stp di Brindisi e su tutte le auto di servizio della Asl di Bari.

Alla iniziativa hanno aderito tutte le più importanti istituzioni regionali, dalle Università di Bari, Lecce e Foggia, alle Asl della Puglia oltre alla stessa Gazzetta del Mezzogiorno quale mediapartner.