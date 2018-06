Migliora 24enne barese sulla sedia a rotelle, ma serve ancora aiuto

BARI - Raffaele riesce a stare in piedi ed inizia a mangiare da solo. Sembrano piccole cose, in realtà sono passi da gigante. Passa dalla (ri)conquista dei semplici gesti quotidiani il percorso della speranza del 24enne barese, ormai da tre mesi ricoverato nel rinomato centro di recupero di Innsbruck, in Austria. Intanto, la gara di solidarietà per aiutare la famiglia Carofiglio trova adepti anche tra i paisà che vivono in America.

Raffaele è costretto su una sedia rotelle a causa di un incidente stradale mentre era alla guida del suo scooter, che gli è costato un lungo calvario, compreso un paio di settimane di coma, tre interventi chirurgici al cervello ed un tour in tutta Italia alla ricerca di centri di recupero e riabilitazione in grado di fornirgli adeguata assistenza e spiragli di fiducia di poter tornare ad una vita normale. Così dopo le tappe presso la «Casa sollievo della sofferenza» a San Giovanni Rotondo e la clinica riabilitativa di Montecatone di Imola, l’approdo tra le alpi austriache per combattere lo stato di agitazione e recuperare capacità mentali e motorie, grazie a cure farmacologiche e fisioterapia.

I risultati sono evidenti nel primo trimestre, al quale seguirà il secondo, ma poi serviranno altri soldi, altrimenti il tragitto virtuoso rischia di interrompersi. «Mio marito ha chiesto un prestito, ma non basterà», racconta al telefono la mamma Pia, che sta seguendo passo dopo passo i progressi del suo ragazzo. «Finora la gente è stata magnifica, ma abbiamo ancora bisogno di sostegno, poiché i medici hanno detto che ci vorrà almeno un anno», dice, ringraziando nuovamente l’ex senatore Massimo Cassano e il direttore generale della Asl, Vito Montanaro. «Mio figlio si sta riprendendo pian piano, ma è assurdo dover venire all’estero, i medici bravi, seri e professionali ci sono anche da noi, ma mancano strutture e organizzazione», sottolinea Pia con rammarico.

Com’è noto, i costi delle cure sono notevoli, di fatto insostenibili per le finanze della famiglia di Raffaele, il cui papà fa il vigile del fuoco. Nel frattempo, un raggio di sole è giunto dagli Usa, grazie alla passione per i colori biancorossi (il Bari a marzo scorso era sceso in campo indossando maglie speciali dedicate a Raffaele, poi successivamente messe all’asta). «Mi ha chiamato Gianluca Paparesta dicendomi che Tony Di Piazza, un siciliano d’America che tifa Bari dopo aver sposato una barese, è rimasto colpito dalla storia di Raffaele, letta su Facebook. Ci ha donato 5mila dollari», racconta Pia commossa.

Donazioni - Per chi volesse sostenere e dare una speranza alla famiglia e a Raffaele: Ricarica Poste PayPal, numero carta 4023 6009 3019 9312, C.F. CRFMHL66E19A662X; coordinate bancarie internazionali IBAN: IT30 M054 2404 0100 0000 1062 622; BIC: BPBAIT3B Intestato a Michele Carofiglio

Ninni Perchiazzi