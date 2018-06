Dal 16 luglio le immatricolazioni all'Università di Bari

BARI - L’Università di Bari rende noto che da lunedì 16 luglio 2018 gli studenti potranno immatricolarsi ai corsi di laurea e ai corsi di laurea magistrale studio a numero non programmato, per l’anno accademico 2018/2019.

A partire da quella data - è detto in una nota - sarà attivata presso il Centro Polifunzionale Studenti (ex Palazzo delle Poste) una «Task Force» costituita da Unità di personale specialistico adibito esclusivamente alle attività inerenti le immatricolazioni ai corsi di studio non programmato che opererà nei giorni lavorativi osservando i seguenti orari di sportello: apertura ore 10.00; chiusura ore 12.00.

"Agli studenti che provvederanno al perfezionamento della immatricolazione ai corsi di laurea e ai corsi di laurea magistrale a numero non programmato dal 16 al 31 luglio 2018 e al pagamento della prima rata entro il 31 luglio 2018 sarà riconosciuto - si sottolinea nel comunicato - un bonus premiale, consistente nella riduzione di euro 50,00 sull'ammontare complessivo delle tasse e contributi eventualmente dovuti, non scomputabili dalla Tassa A.Di.S.U. e dalla marca da bollo».