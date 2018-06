«Le fiabe fanno volare» e Molfetta mette le ali

MOLFETTA - A Molfetta «Le fiabe fanno volare». Domenica 24, dalle 18 alle 23, torna la «Notte bianca dei bambini», ideata dal Teatro dei Cipis, che taglia il suo secondo traguardo con una edizione improntata su laboratori, spettacoli, giochi, animazione e tanto altro. La direzione artistica è di Maria Giovanna De Biase.

L’iniziativa «vuole abitare i luoghi antichi di Molfetta e - precisano gli organizzatori - ravvivarli con i sorrisi e le voci dei bimbi che echeggeranno per le vie della città trasformando via Dante, piazza Municipio, Giardino delle Aloe, Entica della Chiesa in luoghi magici e ricchi di sogni: un mondo di cui i bambini sono e saranno gli autentici custodi».

E allora. Dalle 18 alle 20 in programma ci attività laboratoriali, che accompagneranno alla parte clou della manifestazione con il teatro, la musica, la danza, lo sport, il teatro di strada, i burattini, i giochi, l’animazione, il trucca bimbi, le sculture di palloncini. Tutti i bambini iscritti ai laboratori riceveranno in omaggio la maglietta de Le Fiabe che dovranno indossare durante il tempo dell’attività laboratoriale. Ai laboratori ci si iscrive presso lo Iat di via Piazza a Molfetta, chiamando il numero di telefono 080/3340519 scrivendo una e mail a centrocips@libero.it.

«In questa edizione abbiamo voluto dare attenzione anche ai bimbi piccolissimi (da 0 a 36 mesi) che - continuano gli organizzatori - accompagnati dai loro genitori potranno partecipare al Laboratorio Piccolo Piccolo curato dalla grande esperienza con il mondo dei piccini di Giulia Petruzzella del Teatro dei Cipis di Molfetta. A quest’ultimo laboratorio si accede gratuitamente con prenotazione obbligatoria all’Ufficio Iat di Molfetta incaricato di accogliere tutte le adesioni dei laboratori.

Dalle 20 fino alle 23 si entrerà nel vivo delle attività in programma con i percussionisti della Paranza Street Band, i trampolieri e l’animazione con la parata dei bambini partecipanti ai laboratori, con le loro Baby car e con tutti i burattini e gli oggetti costruiti nei laboratori.

La parata farà tappa di fronte al Sagrato della Chiesa del Purgatorio. E poi musical, teatro di burattini, danza, giocoleria, sputafuoco, figure fiabesche itineranti, teatro ambientale e tanto altro.

L’iniziativa è stata inserita nel calendario di Eventi Molfetta, il cartellone dell’estate molfettese ed è stato fortemente voluto anche dall’Assessore alla cultura, Sara Allegretta. «Molfetta - commenta l’assessore Sara Allegretta - è una città viva e dinamica grazie alle tante manifestazioni che si svolgono nel corso dell’anno, questa in particolare trasformerà il nostro Centro Storico nel regno della fantasia e del divertimento, con una grande partecipazione di famiglie e bambini per un meraviglioso saluto all’estate 2018».