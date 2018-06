Concerto Vasco, sequestri e denunce nei controlli in città

BARI - Circa 500 grammi di droghe leggere e un centinaio di spinelli sono stati sequestrati assieme a più di duemila capi di abbigliamento contraffati nel corso della due giorni di concerti di Vasco Rossi a Bari da uomini del Comando provinciale della Guardia di finanza. I militari hanno segnalato 184 assuntori di sostanze stupefacenti e denunciato 49 persone accusate della vendita di capi di abbigliamento contraffatti.

Durante i controlli sono stati individuati sette bagarini che vendevano biglietti non autorizzati a prezzo maggiorato, anche del 100%, e numerosi biglietti falsi acquistati online su fittizie piattaforme telematiche create appositamente per l'evento. Ai bagarini la Guardia di finanza ha contestato una più gravosa violazione contenuta nella legge di Stabilità 2017 che prevede, per gli spettacoli diversi da quelli sportivi, una sanzione amministrativa compresa tra i 5.000 e i 180mila euro.

L’attività delle fiamme gialle si è svolta il 16 e il 17 giugno, giorni dei concerti al San Nicola ai quali hanno assistito circa 100mila persone, con l’impiego di 100 finanzieri coadiuvati dalle unità cinofile.