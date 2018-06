Apre a Bari «Casa Ain Karem» per le donne in difficoltà

BARI - E’ stata inaugurata oggi dall’arcivescovo di Bari-Bitonto monsignor Francesco Cacucci, "Casa Ain Karem - Accoglienza tra donne». E’ un progetto per l'autonomia e il reinserimento sociale di donne sole, sia italiane che straniere, con difficoltà economiche e sociali. Uno spazio creato all’interno del centro socio educativo diurno "Volto santo» delle suore francescane alcantarine. E’ un progetto promosso dalla Caritas diocesana e gestito dalla cooperativa «Mi stai a cuore» e finanziato con l’8xmille

Ci sono 10 posti letto per donne in difficoltà, ma due delle cinque stanze della casa possono accogliere anche coppie in emergenza. L’obiettivo del progetto è il reinserimento sociale e lavorativo attraverso percorsi educativi personalizzati. Al momento è in corso un tirocinio in aziende di trasformazione agroalimentare e prossimamente si farà un laboratorio sartoriale. «Questo stile di accoglienza ha sempre accompagnato la comunità cristiana - ha detto mons.Cacucci - Questo è un ulteriore tassello in questo cammino». Una casa che «vuole essere sul nostro territorio segno di prossimità», ha dichiarato don Vito Piccinonna, direttore Caritas Bari-Bitonto.