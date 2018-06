Cdp apre a Bari terzo ufficio territoriale Sud

BARI - Dopo Napoli e Palermo, Cassa depositi e prestiti (Cdp) rafforza la propria presenza nel Sud aprendo un ufficio territoriale a Bari, dal prossimo 19 novembre, nella centrale via Argiro. Lo annuncia il sindaco di Bari, Antonio Decaro. «È un evento importante per il territorio e per il sistema degli enti locali di Puglia, Basilicata e Molise - commenta in una nota - e avere a disposizione della nostra città uno sportello della Cassa depositi e prestiti può significare aprire grandi opportunità di crescita per la nostra comunità, oltre che essere un riconoscimento importante per Bari».

«Da sindaco di Bari e dell’area metropolitana - evidenzia - sono particolarmente orgoglioso che il completamento di questa nuova missione territoriale della Cdp coincida con l’impegno, da me assunto in qualità di presidente dell’Anci, di avvicinare il più importante istituto finanziario di investimenti pubblici ai bisogni delle comunità locali e degli enti territoriali». "Abbiamo condiviso con il sindaco Decaro l’importanza di localizzarci a Bari - sottolinea la 'chief business officer' di Cassa depositi e prestiti, Antonella Baldino - per essere vicini alla finanza locale e ai progetti di investimento di territori quali Puglia, Basilicata e Molise con le nostre soluzioni finanziarie dedicate, per generare un impatto positivo sulla crescita di queste regioni». «La scelta di completare la rete territoriale di Cdp con un nuovo ufficio di rappresentanza nel Mezzogiorno - conclude - conferma ulteriormente l’impegno del Gruppo in questa direzione». L’ufficio territoriale di Bari, il terzo al Sud, agirà da unico punto di contatto con gli esperti di Cdp e delle società del gruppo, Sace e Simest, per approfondimenti sull'accesso al credito, i prodotti assicurativi e finanziari, la gestione online dei finanziamenti e le nuove iniziative del gruppo sul territorio.