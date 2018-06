Una bomba carta è stata fatta esplodere questa notte dinanzi alla porta d’ingresso dell’abitazione di Matteo D’Ingeo, coordinatore del movimento civico «Liberatorio Politico» di Molfetta. Si tratta del secondo atto intimidatorio in pochi mesi ai danni della stessa persona. L'esplosione ha danneggiato la porta e il muro circostante. Il primo marzo scorso un grosso petardo esplose sul portone esterno mentre all’1.25 di questa notte direttamente dietro la porta, sul pianerottolo al secondo piano. Qualcuno quindi, si è introdotto nello stabile ed è salito per posizionare l’ordigno.

Sull'episodio indagano i Carabinieri, che hanno acquisito le immagini di videosorveglianza degli esercizi commerciali della zona, eseguito perquisizioni domiciliari e sentito in caserma persone informate sui fatti. Non è escluso che l’autore dei due episodi sia lo stesso. In passato Matteo D’Ingeo ha denunciato di aver ricevuto numerose minacce legate all’attività del suo movimento. A rendere nota l’ennesimo atto intimidatorio di questa notte è stato lui stesso con un post su Facebook «la mia abitazione violata da un’altra bomba. Chiedo allo Stato di individuare i responsabili». (foto pagina Fb Matteo D'Ingeo)