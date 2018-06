Bari, Policlinico e Ospedaletto assumeranno 132 «Oss»

Il commissario straordinario del Policlinico di Bari Giancarlo Ruscitti ha deliberato l’assunzione a tempo indeterminato mediante mobilità regionale ed interregionale di 132 operatori socio sanitari (OSS) con contratto sanità pubblica a seguito dell’istituzione di nuovi 119 posti di OSS, di cui 98 per il Policlinico di Bari e 21 per l’Ospedale Giovanni XXII. In particolare le assunzioni sono state consentite attraverso la creazione di 119 nuovi posti OSS per sopperire alla necessità di avere a disposizione tali figure per garantire il necessario supporto al personale infermieristico, alle Unità Operative con elevata intensità assistenziale e in quelle del sistema emergenza/urgenza.

Con l’ampliamento dei posti così come previsto dalla nuova dotazione organica dei 119 OSS, il Policlinico avrà a disposizione 266 operatori mentre l’ospedale Giovanni XXIII 31: si tratta comunque di modifiche dei posti della dotazione organica riguardante lo stesso accorpamento di personale che non comporta, tra l’altro, nessun aumento di spesa.