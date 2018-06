Va a Rimini per trovare lavoro: molfettese arrestato per 2 rapine

E' stato arrestato dai carabinieri il responsabile di due rapine avvenute a Molfetta a gennaio scorso nei confronti di un ristoratore e di un giovane che faceva un prelievo di contanti a un bancomat. In carcere è finito un 33enne molfettese che è stato arrestato dai Carabinieri a Rimini dove si era trasferito per cercare lavoro.

L'uomo come già detto avrebbe colpito due volte: la prima, in un ristorante, quando armato di pistola costrinse la cassiera e la proprietaria a consegnare l'incasso, poco meno di 20 euro. Pochi giorni dopo, sempre lo stesso rapinatore, è tornato a colpire, prendendo di mira un appartamento ove si stava per svolgere una festa privata. Anche in questo caso, sotto la minaccia di una pistola nascosta nella cintola dei pantaloni, si era fatto consegnare dal padrone di casa 250 euro dopo averlo costretto a raggiungere uno sportello bancomat nelle vicinanze.

Gli investigatori hanno ricostruito i due colpi, addebitandoli al 33enne, grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza che hanno consentito di incastrare l'arrestato raggiunto da una ordinanza di custodia cautelare. Non è da escludere che l'uomo si sia reso responsabile di altri colpi analoghi. Per ora è rinchiuso nel carcere di Rimini.