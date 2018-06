Un violento nubrifagio si è abbattuto questa mattina a Bari cogliendo di sorpresa tutti, nonostante le previsioni avessero comunque annunciato un week end instabile. Una vera e proprio bomba d'acqua si è abbattuta sulla città poco dopo le 8.30, anticipata da fulmini e tuoni. Disagi in tutto il capoluogo e soprattutto nel Palagiustizia di via Nazariantz dichiarato inagibile da alcune settimane che è stato sgomberato oggi in via precauzionale perchè pioveva all'interno. Il personale come informa una nota del Dirigente amministrativo, è stato messo in ferie nella giornata di oggi visto che molti vani si sono allagti. Disagi anche all'interno delle tende allestite all'esterno dell'immobile di via Nazariantz per ospitare le udienze di rinvio (oltre 3mila processi già differiti). L’area della tendopoli è da questa mattina del tutto impraticabile e l’attività di udienza si svolge all’ingresso del palazzo inagibile, nell’atrio dove abitualmente si svolgono i controlli di sicurezza.

Molte le chiamate al centralini dei vigili del fuoco per allagamenti: traffico in tilt soprattutto nei sottovia che sono stati letteralmente sommersi di acqua. Problemi anche sulla tangenziale dove la pioggia battente, accompagnata a grandine, ha costretto molti automobilisti a rallentare o parcheggiare al lato della carreggiata.

Qualche problema anche per il traffico ferroviario che ha subito qualche rallentamento: alcuni treni regionali hanno registrato un lieve ritardo soprattutto in occasione di una tempesta di fulmini.