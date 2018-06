La carica dei 100mila per Vasco Rossi allo stadio San Nicola di Bari

BARI - Sono in più di 100mila ad attendere Vasco Rossi a Bari per le due date 'sold out' del suo tour negli stadi che farà tappa al San Nicola sabato 16 e domenica 17 giugno prossimi, prima della chiusura a Messina con un totale di 450mila spettatori nelle nove date del 'Vasco non stop livè, più la 'zerò a Lignano Sabbiadoro.

All’esterno dello stadio che ospiterà le performance del rocker di Zocca, sono decine i fan che aspettano da giorni Vasco in tende montate sull'asfalto, sfidando il caldo torrido di queste giornate e anche la pioggia delle ultime ore. «Non avete idea di quello che stiamo sopportando - dicono - ma noi seguiamo Vasco ovunque vada, e non importa se piove, nevica, o fa così caldo da sembrare l’inferno».

Manca dunque poco alla tappa di Vasco nella sua amata Puglia che ha eletto da anni come il suo 'buen retirò, dove arriverà più carico che mai, reduce dall’ennesimo successo all’Olimpico di Roma, stadio in cui si è esibito 20 volte, registrando puntualmente il 'sold out'.