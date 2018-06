Avevano pistola e giubbotto antiproiettili: 2 arresti a Bari

BARI - Due pregiudicati baresi di 36 e 48 anni sono stati arrestati la notte scorsa dai Carabinieri a Bari perché trovati in possesso di una pistola con caricatore pieno, giubbetto antiproiettile, passamontagna, guanti in lattice e un borsone contenente ricambi di indumenti e scarpe.

La pistola verrà sottoposta ad accertamenti tecnico-balistici, finalizzati a comprendere se sia mai stata utilizzata per commettere reati, mentre sono in corso indagini per ricostruire l’attività delittuosa che i due si accingevano a compiere.