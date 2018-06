E a Torre Quetta arriva la piscina prefabbricata

BARI - Questa mattina il sindaco Antonio Decaro e gli assessori allo Sviluppo economico, Carla Palone, e ai Lavori pubblici, Giuseppe Galasso, si sono recati a Torre Quetta per verificare il procedere delle operazioni di montaggio della piscina prefabbricata che a breve sarà a disposizione dei numerosi frequentatori della spiaggia.

La piscina, allestita nell’area a sud del lido pubblico, quasi in corrispondenza dell’ingresso della stazione ferroviaria di Torre Quetta, poggia su un basamento di sabbia necessario per livellare il terreno su cui è stata installata la vasca, della lunghezza di 12 metri per 6, che sarà dotata di regolare sistema di filtraggio e riempita di acqua dolce. Grazie alla presenza di un’attrezzatura dedicata, anche le persone con disabilità motoria potranno utilizzare la piscina.

Per consentirne, invece, l’ingresso in mare, nei prossimi giorni i nuovi gestori procederanno a realizzare gli interventi previsti, che consistono nell’installazione di un modello di Sea track Tobea, una passerella alimentata ad energia solare con due binari su cui scorre una sedia studiata per portare chi ha disabilità motorie direttamente in acqua dalla spiaggia.

Anche l’area a disposizione di quanti frequenteranno Torre Quetta con il proprio cane sarà disponibile a breve: sul lato nord, quasi al limite del perimetro del lido, è stata individuata una zona destinata allo sgambettamento e, nelle immediate vicinanze, sarà possibile noleggiare ombrelloni e sdraio e disporre di uno spazio per la toelettatura degli animali.