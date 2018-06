Trenitalia rinnova l'intera flotta della Puglia

BARI - Entro il 2023 l’intera flotta dei treni regionali di Trenitalia in Puglia sarà rinnovata con 46 nuovi treni: 43 modello «Pop» e 3 «Jazz». L’investimento complessivo sarà di 350 milioni di euro, 288 dei quali per l'acquisto della nuova flotta (123 milioni di fondi regionali) e gli altri 62 milioni per la manutenzione.

Questa mattina il nuovo treno «Pop» è stato presentato a Bari in piazza Prefettura in occasione della sottoscrizione del nuovo Contratto di Servizio 2018-2032 tra Regione Puglia e Trenitalia. Alla firma erano presenti Tiziano Onesti e Orazio Iacono, rispettivamente presidente e amministratore delegato di Trenitalia, il presidente della Regione, Michele Emiliano, e l'assessore regionale ai trasporti, Gianni Giannini.

«È il treno migliore che c'è in Europa, - ha spiegato Iacono - più scattante, quindi più puntuale, ha 32 telecamere a bordo, 50 monitor, e tanta tecnologia che permette di garantire affidabilità». L’ad ha evidenziato che nel 2023 l’età media della flotta pugliese sarà di 4 anni, «quindi la più bassa d’Italia». «Negli ultimi tre anni - ha aggiunto - la Puglia è stata anche la regione con il più alto livello di regolarità del servizio: il 99,4% delle corse vengono effettuate (cancellate 6 su mille), nonostante l’età media attuale sia di 29 anni». "Dopo aver realizzato l’alta velocità che ha cambiato questo Paese - ha detto ancora Iacono - ora l’obiettivo principale è migliorare la qualità di vita dei pendolari, che sono oltre 1,5 milioni al giorno in viaggio sui nostri treni».

I nuovi treni, che saranno consegnati a partire dal 2019 i Jazz e dal 2021 i Pop, hanno sedute più comode, alimentatori per pc e telefoni, porta biciclette, sono riciclabili al 95 per cento, sono elettrici e consumano il 30% di energia in meno rispetto alla precedente generazione. «Pop viene da popolo, la parola a me più cara, - ha detto il presidente Emiliano - e attraverso il treno questo popolo si è mosso sempre, è un mezzo che crea relazioni, importantissimo anche per il turismo. È una bellezza tutta italiana quella che si apprezza dal treno».