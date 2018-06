Bari, un'app per i taxi: così i genitori pagheranno la corsa ai ragazzi

BARI - Chiamare il taxi con un semplice tocco sul display del telefonino, pagandolo magari con un click. Da oggi si può. Sono queste le nuove funzioni inserite nell’app di Radio Taxi Bari, scaricabile già da questa sera, con cui i giovani baresi potranno tornare comodamente a casa anche quando non hanno in tasca altro che il cellulare. Insomma, niente più attese al telefono perchè basterà smanettare sul display del proprio smartphone per chiamare un'auto bianca. Ma come funzionerà? Il meccanismo è semplice: ce lo spiegano Luca Parisi e Nicola Favia, entrambi giovani imprenditori baresi 19enni, co-titolari della startup «Boostar Srls» che hanno progettato questa nuova versione dell’app, insieme a Vito Palattella di Radio Taxi Bari. Basterà associare la propria carta di credito o l'username di Paypal al profilo dell'utente registrato sulla app oppure prericaricare il borsellino virtuale dell'app con il pagamento in contanti rivolgendosi direttamente a uno dei tassisti della cooperativa.

Ma non è tutto. Si tratta di un'agevolazione per i genitori che in qualsiasi momento potranno aiutare i propri figli a tornare a casa in serenità. Questo per dare la possibilità a tutti di servirsi del taxi nei momenti di necessità in cui si ha difficoltà a reperire contanti. Perciò addio lunghe telefonate e benvenuta tecnologia. Un modo nuovo con cui i tassisti baresi contano di incentivare i cittadini, soprattutto i giovanissimi, all'utilizzo del servizio. «Bisogna iniziare a Bari a cambiare la mentalità, è un fattore culturale - spiega l’assessora allo Sviluppo economico Carla Palone – perché all'estero usufruiamo di questo servizio costantemente e qui no? Le tariffe sono le medesime e la comodità è notevole, perciò vorrei che i baresi capissero che questa realtà esiste e funziona anche qui da noi».