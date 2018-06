BARI - Il cadavere di un uomo di 74 anni è stato rinvenuto questa mattina nello specchio d’acqua antistante il Circolo Barion sul lungomare di Bari. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo è uscito da casa ieri sera e a distanza di ore, non vedendolo rientrare, i familiari ne hanno denunciato la scomparsa ai carabinieri.

Questa mattina il corpo è stato visto in mare e recuperato. La morte risalirebbe ad alcune ore prima del ritrovamento. La salma è ora a disposizione del magistrato di turno. Non è escluso che l’anziano possa essere stato colto da malore e sia caduto in acqua. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Sul posto presente il personale dei vigili del fuoco, del 118 e della Capitaneria di porto.