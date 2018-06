L’Acquedotto pugliese ha interrotto per morosità l’erogazione dell’acqua allo stadio San Nicola di Bari che è gestito dalla società sportiva Fc Bari. Il debito ammonterebbe a circa 6.000 euro e la società non avrebbe pagato le bollette da almeno un anno.

Sulla vicenda ha presentato una interrogazione la consigliera comunale Irma Melini che ha chiesto al sindaco di revocare la concessione alla Fc Bari. Il 16 giugno prossimo lo stadio San Nicola ospiterà il concerto di Vasco Rossi.

Intanto è attesa per questa settimana l'assemblea per la ricapitalizzazione della società: si parla di un buco in bilancio di 5 milioni di euro. Senza una iniezione di soldi freschi, il club rischia la bancarotta. E il 26 giugno scade il termine per la presentazione della fideiussione da 800mila euro per l'iscrizione al campionato.