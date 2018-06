Elezioni, momenti di tensione ad Altamura dove un presidente esce dal seggio con una scheda

ALTAMURA (BARI) - Momenti di tensioni e qualche contatto fisico tra il presidente della sezione elettorale 29 del Comune di Altamura e alcuni cittadini, dopo che lo stesso presidente - secondo la denuncia del deputato della Lega, Rossano Sasso - sarebbe uscito per strada, poi sarebbe rientrato al seggio dove avrebbe imbucato una scheda elettorale nell’urna. Durante la protesta che ne è nata sono intervenuti i carabinieri per riportare ordine.

Il tutto è stato girato in un video che sta facendo il giro dei social

«Quanto accaduto presso la sezione 29 di Altamura, grazie ad un video girato da un rappresentante della coalizione che sostiene Laterza Sindaco è incredibile, in questo momento - dice Sasso - sono sul posto insieme ai dirigenti locali della Lega per appurare i fatti, che se dovessero essere confermati rappresenterebbero una ferita alla democrazia». «Questo episodio - prosegue il deputato - è molto grave e ha generato allarme sociale, non è possibile poi che il presunto autore di questa grave condotta sia ancora sul posto a fare il presidente di seggio. Ho già chiesto alla Prefettura di rimuovere il suddetto presidente».

«La Lega e l’intera coalizione che sostiene Antonello Laterza Sindaco - conclude - vigilerà sul corretto svolgimento delle operazioni di voto e sarà sempre garanzia di legalità e trasparenza».