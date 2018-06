Ladri di pappagalli al «M. Cristina» di Bitonto abbandonato da tutti

BITONTO - Inesorabile declino per il «Maria Cristina di Savoia». Mentre è ancora in corso la partita per salvare il futuro occupazionale dei 17 dipendenti, l’enorme patrimonio immobiliare è sotto attacco dei soliti noti.

Nelle scorse settimane, ladri attrezzati con una motosega hanno abbattuto alcuni degli alberi della pineta, allo scopo di recuperare dai nidi piccoli di pappagallo. Come in altre zone della città, infatti, ci sono anche al «Maria Cristina» colonie di parrocchetti dal collare, la specie più diffusa di pappagallini domestici. Per impossessarsene, e poi rivenderli, i malfattori hanno recuperato i piccoli dai nidi, appena dopo la schiusa delle uova, che normalmente avviene fra fine aprile e l’inizio di giugno. Questa, a quanto pare, la ragione per la quale già due alberi sono stati abbattuti.

Uno dei due, nella caduta non controllata, ha a sua volta abbattuto un palo dell’illuminazione. La pineta del «Maria Cristina di Savoia», che si estende alle spalle dell’edificio, in una zona non visibile dalla strada, è uno dei pochi giardini urbani con alberi secolari. Anche se in stato di abbandono, come buona parte della struttura, rimane pur sempre una delle poche aree a verde della città, da proteggere e tutelare.

Gesto inqualificabile, dunque, e che desta preoccupazione, vista la facilità con cui ignoti possono addirittura abbattere un albero indisturbati, senza che nessuno intervenga. Con lo stop a tutte le attività gestite in proprio dal personale del «Maria Cristina», l’immobile è di fatto diventato terra di nessuno. Già lo scorso agosto, alcune famiglie sotto sfratto hanno occupato parte della struttura e sono inquilini non paganti da quasi un anno. La situazione, fra l’altro, si sarebbe aggravata nel tempo, con altre occupazioni abusive. La gestione ordinaria e straordinaria del «Maria Cristina» è adesso nelle mani del commissario straordinario Marco Preverin, inviato dalla Regione dopo la minaccia del personale di ricorrere allo sciopero della fame.

La situazione finanziaria dell’ente è, come è noto, drammatica: le difficoltà gestionali, dovute in buona parte al passaggio da Ipab, Istituto pubblico di assistenza e beneficenza, ad Asp, Azienda di servizi alla persona, hanno generato 2 milioni e passa di debiti, in buona parte stipendi arretrati dei dipendenti e crediti che i fornitori hanno cominciato a pretendere a suon di pignoramenti. Fin dal suo insediamento, il commissario ha ribadito che la priorità rimane la sistemazione dei dipendenti, fiaccati da due anni di stipendi arretrati. Altrettanto grave, però, è la gestione dell’immobile, un gioiello di architettura.