BGeek, la capitale del fumetto è a Bari

Dagli autori internazionali alle giovani promesse della nona arte italiana, il BGeek 2018, oggi e domani a Bari, alla Fiera del Levante, celebra il fumetto in tutte le sue sfumature. Con oltre 120 appuntamenti torna a Bari «BGeek», il festival giunto alla settima edizione, nei padiglioni 18 e 20 della Fiera.

BGeek 2018 proporrà oltre ai fumetti i giochi intelligenti, il cinema di animazione e la serialità televisiva, il videogaming e la tecnologia, il fenomeno degli YouTuber e dei cosplayer, per diffondere la cultura ludica e geek in tutte le sue forme. Tra l’altro sarà presentata la prima edizione di IdeaG Sud Italia, occasione di confronto fra autori di giochi ed editori, e Spartaco Albertarelli, rappresentante di entrambe le categorie. Un’area della Fiera sarà dedicata al premio «Gioco dell’Anno», organizzato con Lucca Comics&Games. Sarà presente anche un’area dedicata alla rievocazione storica in costume e ad attività ricreative diverse, come Gioco di Ruolo dal Vivo, Murder Party e Archery Games.

Tanti gli ospiti attesi, Rafael Albuquerque, celebre disegnatore di Batman e Batgirl per la DC Comics, Carmine Di Giandomenico, autore principale della serie regolare di Flash, David Messina, artista italiano noto per le collaborazioni con Marvel e DC Comics, tutta la squadra di disegnatori e sceneggiatori pugliesi che insegnano la cultura del fumetto in tutto il Sud Italia attraverso la Scuola Grafite con sedi a Bari, Lecce e Taranto, e il gruppo di autori de Lo studio in Rosso guidati dal curatore editoriale di Dylan Dog, Roberto Recchioni.

Anche La Gazzetta del Mezzogiorno partecipa con un suo stand in cui saranno esposte illustrazioni storiche di frate Menotti.