Tossicodipendente non paga la droga e lo lanciano dalla finestra

CASAMASSIMA - Non paga la cocaina e lo lanciano dalla finestra. Arrestati dai Carabinieri tre pusher per spaccio di droga, tentata estorsione e lesioni aggravate. A finire in manette di G.D., 32enne, D.D.M., 53enne, e V.A,. 20enne, tutti di Casamassima.

Le indagini, avviate dai militari di Casamassima i primi giorni dello scorso mese di maggio, sono partite dopo il ricovero all'ospedale di Acquaviva delle Fonti di un giovane tossicodipendente di Casamassima che aveva riportato lesioni con una prognosi di 40 giorni.

Le indagini hanno appurato che i tre indagati da circa un anno cedevano giornalmente dosi di cocaina al giovane, il quale però non riusciva a rispettare i pagamenti. La mancata consegna del denaro ha portato all'aggressione in casa della vittima, spinta con forza fuori dalla finestra della rampa di scale e fatta precipitare dal primo piano.