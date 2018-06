Bari, blitz a Japigia: sequestrati 50 chili di droga e una pistola

Blitz dei carabinieri in una palazzina del rione Japigia dove sono state arrestate e sequestrati oltre 52 chili di droga e una pistola. In manette sono finiti un 34enne pregiudicato, e due donne, una 51enne e una 20enne, entrambe incensurate. I militari, intervenuti in forza, hanno dapprima circondato la palazzina del famoso quadrilatero dello spaccio dove c'erano i tre poi sono intervenuti facendo irruzione nell'appartamento al settimo piano dell'edificio. 52 kg tra “hashish” e“marijuana”, una pistola marca CZ cal. 9x17, nonché materiale vario per il confezionamento e manoscritti riportanti la contabilità dell’ illecita attività di spaccio. Parte della droga era nascosta in vari punti dell'appartamento, persino in un congelatore. L’arma sequestrata, invece, verrà sottoposta ad esami balistici al fine di verificare se la stessa sia stata utilizzata in recenti fatti di sangue. I tre sono stati tutti trasferiti in carcere.