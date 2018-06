BARI - Studenti del liceo internazionale classico Orazio Flacco di Bari con i relativi insegnanti accompagnatori, sono bloccati a Malta a causa di uno sciopero dei controllori di volo dell'Enav proclamato per venerdì mattina, 8 giugno.

Gli studenti, di 13 e 14 anni, fanno parte di tre sezioni della prima classe impegnati in un viaggio-studio per l'approfondimento della lingua inglese.

Lo sciopero avrebbe indotto la compagnia Ryanair utilizzata dalle scolaresche, a cancellare il volo di rientro da Malta a Bari in programma per venerdì mattina alle 11,35.

Ora gli studenti non sanno come rientrare a Bari. Ryanair - a quanto si apprende - non ha riprotetto i minori in nessun altro volo, annullando semplicemente la partenza della tratta di rientro. Sono in corso contatti tra la scuola e le autorità diplomatiche italiane per assicurare il rientro dei minori in Italia.

La Gazzetta è riuscita a contattare il direttore marketing della compagnia aerea, Aborante il quale non ha escluso che «il volo 9875 di domani Malta-Bari possa essere "reinserito tra i voli di garanzia" in accordo con Enav».

«Una comunicazione ufficiale su questo volo - ha assicurato Alborante - verrà fornita dalla compagnia al più presto». Alla domanda se crede ci possano essere buone possibilità ha risposto: «Credo proprio di si».