Bari «Bivani in affitto» e in cucina spunta una pistola

BARI - Una pistola in cucina: sembra una scena del crimine, invece è quello che, a quanto pare, si può trovare in un appartamento in affitto a Bari. L’immagine comparsa su un noto sito di annunci online, in un post pubblicato il 1 giugno scorso, dove si affitta un appartamento, precisamente un bivani termoautonomo, al primo piano di uno stabile nel rione Libertà del capoluogo pugliese.

Peccato che oltre a fornire le varie informazioni del caso sul prezzo e a mostrare la cucina e l’arredo delle altre stanze della casa, ci sia in bella mostra anche una pistola. Non si conosce l’identità dell’affittuario che sul sito compare sotto il nome di Pietro, ma come si vede, le immagini sono inequivocabili. L’unica speranza è che si tratti di una pistola giocattolo.