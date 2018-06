di GRAZIANA CAPURSO

BARI - «Il primo sottopasso della stazione di Bari centrale sarò pronto a febbraio». Lo ha annunciato nei giorni scorsi il manager di "Grandi Stazioni rail", Silvio Gizzi, nel corso di un sopralluogo fatto insieme al sindaco Antonio Decaro, al cantiere creato per l'opera di restyling della stazione barese, avviata nei primi mesi del 2018 da Grandi Stazioni Rail.

Come si vede dalle immagini realizzate questa mattina, proseguono i lavori per l'ampliamento e il prolungamento del sottopasso denominato "giallo" per il suo caratteristico colore, che migliorerà l'interscambio dei collegamenti con la stazione di Ferrotramviaria e che verrà raddoppiato in larghezza e dotato di scale mobili di collegamento sia in Piazza Moro sia in via Capruzzi, mentre saranno installati 6 ascensori a servizio dei binari.

In corso anche la demolizione dei vecchi edifici presenti su via Capruzzi dove verrà costruito un nuovo fabbricato per il personale della stazione e degli utenti. Entro il 2019 sarà ultimata anche la ristrutturazione gli altri due passaggi sotterranei quello "rosso" e quello "verde".