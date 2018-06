«Regione, la nuova sede non ha spazio per gli uffici penali»

Ninni Perchiazzi

Utilizzare il nuovo palazzo della Regione Puglia a Japigia per risolvere l’emergenza dell’edilizia giudiziaria? Non se ne parla nemmeno. Non ci sono gli spazi né i presupposti. Parola del presidente del Consiglio regionale, Mario Loizzo, che con garbo ed altrettanta fermezza, respinge al mittente l’ipotesi prospettata dall’Associazione nazionale magistrati.

Subito una premessa. «Non vorrei che venisse alimentata una polemica che trovo inopportuna tra due funzioni dello Stato così importanti, ma mi sembra assurdo non essere stato contattato direttamente. Al momento nessuno lo ha fatto», spiega il presidente della massima assise regionale.

Eppure questa ipotesi di soluzione sta circolando...

«Credo sia una favola bella e buona quella che la sede futura del consiglio regionale possa ospitare anche gli uffici giudiziari. Gli spazi disponibili sono a malapena sufficienti per la funzione amministrativa. La sede della Regione non è un condominio e gli spazi non sono divisibili. La struttura è stata concepita come un sistema unitario, per cui non è assolutamente divisibile».

Quindi non ci sono gli spazi necessari?

«Assolutamente no. Abbiamo a disposizione 19mila metri quadrati che a malapena bastano per l’attività dei gruppi e del consiglio regionale. Sono tutti uffici, per il resto è tutto collocato a livello di interrato e semi interrato, che sono dedicati a servizi e sottoservizi tecnici e informatici. Non si tratta di appartamenti ma è un unicum indivisibile».

Vista l’emergenza, era sembrata una soluzione percorribile.

«Forse qualcuno è stato tratto in inganno dall’aspetto maestoso della nuova sede in via di ultimazione, ma è tutto vetro e acciaio. È tutta scena. Lo ripeto: gli spazi bastano a malapena per gli uffici ed il Consiglio stesso. E poi ritengo improponibile mettere assieme due funzioni così delicate».

Ma la Regione non ha problemi simili?

«Vorrei ricordare che la sede di via Capruzzi è di fatto fuori norma in tema di sicurezza, questo lo sanno tutti. Siamo lì perché c’è chi si assume importanti responsabilità, per cui anche la nostra è una corsa contro il tempo. Infatti il trasferimento non è immediato, ma se non ci dovessimo muovere rischiamo anche noi di dover mettere le tende in via Capruzzi».

Ma la situazione degli uffici giudiziari è al momento la più grave...

«Mi rendo conto che siamo di fronte a una vergogna, i cui responsabili di aver portato gli uffici giudiziari alle pezze, in questi decenni sono tanti sia Bari sia a Roma. Però di tutto abbiamo bisogno in questo momento, ma non di una polemica di questo genere. E poi ritengo che il consiglio regionale meriti rispetto».