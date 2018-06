Palagiustizia, Bonafede: è emergenza andrò presto a Bari

ROMA- «Nei prossimi giorni vorrei fare visita a Bari», dove c'è «un’emergenza concreta». Lo ha detto Alfonso Bonafede parlando ai dipendenti del ministero della Giustizia, che oggi ha incontrato per la prima volta.

Dai giornali «mi vengono attribuite telefonate di vario tipo che starei facendo. In questi due giorni ho fatto una sola telefonata che mi sembrava importante ed è stata al presidente dell’Anm per pianificare visita a Bari dove c'è un’emergenza concreta». Così il ministro è tornato sui contatti che gli sono stati attribuiti dalla stampa con Piercamillo Davigo e Nino Di Matteo in vista delle prossime nomine ai vertici del dicastero di via Arenula. Bonafede lo ha fatto parlando ai dipendenti del ministero, che oggi ha incontrato per la prima volta.