Tre documenti. Un unico verdetto: in quegli uffici si rischia la vita. Ecco perché l’ampio edificio di via Nazariantz, che dagli inizi del Duemila ha ospitato la giustizia penale, è stato dichiarato inagibile. Ecco perché va sgomberato. E anche in fretta.

C’è innanzitutto la perizia redatta dall’ingegner Amedeo Vitone che certifica la sussistenza di una «inaccettabile condizione di rischio strutturale» ed in particolare nel corpo della perizia si legge: «Giova segnalare che il rischio di rottura a taglio-compressione ha caratteristiche di fragilità e pertanto non è annunciato da sintomi percepibili... Si deve evitare un ulteriore protrarsi della attuale condizione la cui affidabilità, sfuggendo al rispetto delle norme vigenti, non può essere semplicisticamente garantita dalla sola considerazione della mancanza di sintomi patologici gravi... Si richiama attenzione su quanto detto in merito alla circostanza che la mancanza di sintomi non è condizione sufficiente per giudicare sul carattere incombente di un rischio per rottura fragile... Tuttavia le calcolazioni, pur seguite talvolta con ipotesi ottimistiche, confermano la presenza di una inaccettabile condizione di rischio».

Vanno poi annotate le considerazioni espresse dall’ingegner Mario Montagna nella sua qualità di responsabile del servizio di prevenzione e protezione degli uffici giudiziari, il quale ha constatato

a) «l’impossibilità dell’uso della costruzione senza interventi»;

b) «l’impossibilità di una modifica all’uso dell’immobile con attività di declassamento, cambio di destinazione e/o imposizione di limitazioni e/o cautele nell’uso ritenute del tutto insufficienti a rendere idonea la struttura e cioè a raggiungere il livello di sicurezza minimo consentito dalla norma»;

c) «il fatto che la mancanza di sintomi non è condizione sufficiente per giudicare sul carattere incombente si un rischio di rottura fragile e che tuttavia le calcolazioni... confermano la presenza di una inaccettabile condizione di rischio (citazione dell’ingegner Vitone, ndr)».

Ci sono infine le valutazioni dell’ingegner Bernardino Chiaia: «L’edificio nel suo complesso presenta oggi una criticità significativa in termini di idoneità statica e una evidente vulnerabilità sismica e che ... l’assenza di evidenti segni di sofferenza delle membrature strutturali (esempio lesioni, distacchi e/o deformazioni significative) implica la presenza di un margine residuo di resistenza il quale, seppur risicato, fino ad oggi ha garantito la stabilità del fabbricato pur non soddisfacendo i requisiti cogenti della normativa». «... Tale margine non consente tuttavia di fare affidamento sulla struttura attuale in maniera sicura...».

