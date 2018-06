«Il Santo Padre, nel corso della sua visita a Bari, il prossimo 7 luglio, si raccoglierà in preghiera in uno dei luoghi più significativi della città, il lungomare. Sarà un momento pubblico di condivisione al quale potranno partecipare liberamente i fedeli». La notizia, che renderà felici i tanti credenti che si stanno preparando ad accogliere Papa Francesco, è stata data ieri sera alla folla radunata sul sagrato della Basilica di San Nicola, da monsignor Francesco Cacucci, arcivescovo della Arcidiocesi di Bari - Bitonto. L’incontro ecumenico in basilica resterà invece riservato.

Dopo la celebrazione eucaristica in cattedrale, presieduta da monsignor Cacucci e la processione, una fiumana di gente, composta da sacerdoti, diaconi, religiosi, consacrate e fedeli laici di tutte le comunità parrocchiali cittadine, si era data adunanza sul sagrato della Basilica in attesa della benedizione eucaristica a coronamento della solenne celebrazione del Corpus Domini. È stato questo il momento in cui l’arcivescovo ha reso partecipe i fedeli della bella notizia che ha subito messo in moto il passaparola. In molti, infatti, speravano che il programma della visita di Papa Bergoglio potesse arricchirsi di un momento di incontro pubblico.

«Sarà un momento in cui potremo unirci alla preghiera del Santo Padre e invocare con lui la pace per quella parte del mondo attraversato da venti di crisi e conflitti dolorosi» ha detto alla «Gazzetta» monsignor Cacucci il quale ha spiegato che il programma ufficiale della visita di Papa Francesco verrà reso noto a breve dopo la sua ultimazione. Ulteriori particolari sono al momento protetti da riserbo. È comunque plausibile che la celebrazione ecumenica pubblica avvenga in largo Giannella, ovvero la rotonda nel tratto più capiente del lungomare. [l.nat.]