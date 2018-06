Aeroporti Puglia, stabilizzati 30 lavoratori interinali

BARI - Il Cda di Aeroporti di Puglia esprime in una nota «grande soddisfazione per l’importante accordo sottoscritto con le organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti e Ugl in ordine al ripristino dei riposi fisiologici per i lavoratori turnisti e la stabilizzazione di tutti gli interinali con anzianità di servizio superiore ai trenta mesi di effettivo lavoro». L’accordo prevede l’assunzione di circa 30 lavoratori.

«Il Consiglio di Amministrazione - prosegue il comunicato - è consapevole che il benessere di un’azienda non si misuri unicamente con il profitto o i risultati finanziari, ma facendo crescere l’intera comunità, interna ed esterna, in cui e con cui un’azienda opera. Aeroporti di Puglia mostra una costante sensibilità ai temi legati alla crescita delle persone che lavorano in azienda, perché i risultati aziendali, anche quelli economici, derivano innanzitutto dal benessere dell’organizzazione: un management attento ai valori, alla sicurezza e alla certezza, tutela e favorisce, grazie al lavoro, la dignità delle persone che prestano molte ore della loro giornata all’interno dell’azienda».

Il Cda «crede fortemente in questi valori, resi vieppiù importanti oggi a valle di una crisi finanziaria che ha fatto finalmente emergere le vere forze di un sistema economico sociale nel suo complesso: la sostenibilità non è, quindi, solo uno slogan, ma pervade ogni decisione che il management della società adotta. Lo strumento del confronto, unitamente alla disponibilità delle parti, hanno permesso finalmente - conclude la nota - di giungere a questo accordo che va nel senso di come il Consiglio di Amministrazione di Aeroporti di Puglia interpreta la propria missione».