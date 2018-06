Nella mattinata odierna i Carabinieri della Stazione di Triggiano hanno dato esecuzione a due ordinanze di custodia cautelare, una in carcere e l’altra agli arresi domiciliari, a carico di L.F. 54enne e R.V. 60enne, entrambi noti alle forze dell’ordine, ritenuti responsabili di estorsione ai danni del titolare di un’attività commerciale.

I malviventi in più occasioni hanno minacciato, anche di morte, l’imprenditore richiedendogli addirittura la cessione dell’attività commerciale unitamente ad oltre 20.000 euro in contanti. Le minacce, le violenze e gli abusi, andati avanti per mesi hanno infine convinto l’imprenditore a rivolgersi ai Carabinieri della locale stazione che prontamente hanno avviato le indagini del caso.

Il coraggio dell’imprenditore unitamente alla pronta risposta dell’Arma e della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari che ha coordinato le indagini, hanno permesso di arrestare i due malviventi che avevano costituito un clima di terrore e paura, superato dalla denuncia.