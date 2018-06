Costa nord, binari addio?

di Ninni Perchiazzi

Palese e Santo Spirito libere dai binari, ma soprattutto dalla schiavitù (e dai pericoli) della linea ferrata nazionale e dei passaggi a livello (ben sette in pochi chilometri). Adesso c’è qualcosa di più di una speranza di mutare una realtà fatta di centosettanta treni al giorno, molti dei quali sfrecciano a 200 chilometri orari in pieno abitato e un milione di passeggeri all’anno nelle fermate Palese e Santo Spirito. Saranno però necessari almeno sei anni.

Sono tre le ipotesi elaborate da Rete ferroviaria italiana, i cui studi di prefattibilità sono stati presentati ai residenti l’altra sera nella cornice della parrocchia San Michele Arcangelo di Palese.

interramento addio Abbandonata del tutto l’ipotesi dell’interramento dei binari nell’ambito urbano e cittadino, le tre alternative disegnano curve più o meno accentuate verso l’entroterra, in modo da abbandonare il litorale subito dopo Giovinazzo e ricongiungersi alla linea ferroviaria nazionale una volta oltrepassata l’area occupata dall’aeroporto Karol Wojtyla. In linea di massima di massima si tratta di tragitti simili - la lunghezza varia da 9,7 a 11,3 chilometri - tra gallerie e percorsi in trincea con velocità massima di percorrenza tra 180 e 200 km orari, il cui risultato è circumnavigare l’abitato e migliorare la qualità della vita dei quartieri più a nord del capoluogo.

Alla presenza del sindaco Antonio Decaro e dei dirigenti di Rfi, i residenti hanno ribadito gioie (poche) e dolori tante, dovuti alla presenza della ferrovia, a partire da rumorosità e vibrazioni prodotte dal passaggio dei treni, fino alla presenza di barriere architettoniche nei sottopassi e dei lunghi tempi di attesa ai passaggi a livello (con annessi pericoli), passando per la separazione dei quartieri prodotta dai muri di recinzione ferroviaria e dalle difficoltà di raggiungimento di asili, scuole e servizi in genere.

l’ipotesi possibile Tra le proposte illustrate, una in particolare è sembrata essere la migliore (come è possibile vedere nelle mappe prodotte in pagina). In una sorta di passeggiata virtuale, il percorso alternativo prende vita subito dopo Giovinazzo, oltrepassa in galleria la strada statale 16, per poi costeggiarla sul lato monte fino a Catino, dove verrebbe realizzata la nuova stazione situata tra via Santo Spirito e via Nicholas Green, a qualche centinaia di metri dagli impianti sportivi di San Pio (campo di calcio e palestra dedicata a basket e volley). Il sedime ferroviario prosegue nei pressi di strada Torre di Brengola e strada Ricchizzi, quindi incrocia i binari delle Ferrovie del Nord Barese e i cavalcavia di via Modugno e dello svincolo sulla Ss 16 per l’aeroporto (sempre in galleria), per poi incontrare l’abitato di Macchie e l’aeroporto militare e infine ricongiungersi all’attuale linea ferroviaria nazionale, non prima di incrociare nuovamente la ferrovia del Nord Barese (altro sottopassaggio).

10,2 chilometri Si tratta di 10,2 chilometri, di cui 2 km in galleria e 8 in trincea (al di sotto del livello stradale). I punti di forza sono rappresentati dalla velocità massima di percorrenza (200 km orari) del tracciato realizzato quasi totalmente in trincea per minimizzare l’impatto con gli svicoli stradali esistenti e la costruzione di una nuova stazione a quattro binari (con modulo di precedenza a 750 metri) e marciapiedi larghi 250 metri.

il primo cittadino «Questa soluzione sostituisce il progetto di interramento iniziale (dal costo di 1 miliardo di euro), che non ha ottenuto i fondi necessari dal Ministero dei trasporti, in quanto avrebbe provocato eccessivi rallentamenti ai collegamenti per Roma e sulla linea Adriatica», spiega Decaro.

«Saranno necessari 6 anni. So che sembra tanto tempo, e dopo tutti questi anni anche a me, un po', cadono le braccia - aggiunge -. Poi però penso che anche grandi opere come la variante del “collo d'oca” a sud, pensavamo di non vederle mai, invece sono già partiti i primi interventi. Sembrava impossibile ma poi alla fine, anche se tra problemi autorizzativi, ricorsi delle aziende e mille vincoli, i lavori sono iniziati. Ora tocca alla parte nord della città, “liberiamo” Palese e Santo Spirito».

In realtà, l’attuale linea ferroviaria potrebbe essere trasformata in un percorso tranviario oppure in un itinerario di trasporto pubblico locale (per una navetta o circolare di collegamento con la nuova stazione ed a servizio dei quartieri), ma anche mantenuta per attivare un servizio di tram.

consigliere «È necessario mettere in sicurezza gli abitati in prossimità dei passaggi a livello e realizzare la separazione delle infrastrutture ferroviarie - afferma Massimo Maiorano (Pd) - mediante il mantenimento dell’attuale tracciato per il trasporto regionale metropolitano da un alto e la realizzazione di un nuovo tracciato fuori dal recinto cittadino per i treni merci ed a lunga percorrenza dall’altro».