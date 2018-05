Bullismo: Emiliano, Puglia in prima fila per contrastarlo

BARI - «La Regione Puglia è in prima fila nella lotta a tutte le forme di bullismo e di altri pericoli derivanti dall’uso improprio del web». Così il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, in occasione della giornata finale del quinto festival 'Teen explorer', il progetto di contrasto al bullismo, anche nelle sue forme online, rivolto agli studenti pugliesi.

«Il bullismo, nella sostanza - ha sottolineato Emiliano - è la persecuzione sistematica e senza ragione di qualcuno che viene individuato come bersaglio. E l’impatto psicologico su queste persone, e la persecuzione che subiscono, è alle volte devastante, e può portare persino a scelte drammatiche».

«La Regione Puglia - ha aggiunto - sostiene da molti anni questo progetto, soprattutto per consentire ai ragazzi di gestire le loro presenze sul web, navigando senza cadere nelle trappole di chi utilizza questo sistema per perseguitare il prossimo».

«Abbiamo il dovere, come istituzione - ha rimarcato il governatore - di intervenire con maggiore forza e maggiore determinazione in questa materia. Purtroppo i numerosissimi casi di cronaca, accaduti recentemente nella nostra regione, ci restituiscono un quadro adolescenziale molto preoccupante».

«I fenomeni di bullismo, a scuola e non solo, di cyber bullismo e di adescamento online - per Emiliano - necessitano costantemente di azioni di prevenzione e di sensibilizzazione, condivise con il mondo della scuola e quello della famiglia. Solamente tutti insieme, anche con le autorità preposte e con la professionalità dei medici, possiamo cercare di sconfiggere l'altra faccia oscura della rete».

«E poi - ha concluso - dobbiamo imparare ad ascoltare, a percepire qualsiasi cambiamento nei nostri ragazzi». 'Teen explorer' è una iniziativa del servizio di Psicologia-Progetto Giada dell’ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari, realizzata nell’ambito dell’intesa sottoscritto dall’assessorato alla Salute della Regione Puglia e dall’Ufficio scolastico regionale, in collaborazione con i Gruppi interdisciplinari aziendali delle Asl regionali.