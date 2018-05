Una bottega d'arte a Casamassima, la vita ha bisogno di bellezza

La nuova sede della "Bottega d'arte Lacast" si inaugura venerdì 1° giugno alle 19 in via Sammichele 87/89 a Casamassima, uno spazio di circa 100 mq2 che si propone, non solo come galleria con esposizioni permanenti di opere, ma anche come scuola di pittura per giovani talenti e laboratorio artistico.

La bottega, si legge in un comunicato è stata fondata nel 2013 da Laura Castellano - pittrice autodidatta pugliese che, con il suo eclettico estro creativo, riproduce su tela paesaggi, ritratti, still life, figurativi e non solo.

Concepito come “project space”, la "Bottega d'arte Lacast" sarà un luogo dove artisti nuovi e affermati potranno nutrire la propria arte, crescere ed emergere, e dove fruitori, pittori e aspiranti tali potranno esporre e ammirare le proprie e le creazioni completate da altri colleghi, e apprendere e partecipare alle diverse fasi di progettazione e realizzazione del quadro stesso. Aiuole decorative e funzionali faranno da cornice all'area aperta della bottega e saranno fonte di ispirazione per coloro che vorranno dedicarsi alla pittura en plein air.

«È un’iniziativa sfidante - dichiara Laura Castellano - in un settore, quello culturale, che in Puglia stenta ancora a diventare elemento predominante dello sviluppo locale. Questo spazio intende essere non solo laboratorio e galleria per far emergere gli artisti locali, ma anche fucina di innumerevoli altri progetti culturali, tra i quali la realizzazione di mostre d'arte internazionali a Casamassima».