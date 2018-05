Palagiustizia verso trasferimento in due «nuove» sedi

BARI - Nei prossimi giorni parte dell’attività giudiziaria penale barese sarà trasferita nell’ex sede distaccata di Modugno e in un edificio in via Brigata Bari, non lontano dal Palagiustizia di via Nazariantz dichiarato inagibile e dove sono state allestite tensostrutture per le udienze. È quanto sta emergendo dalla riunione in corso a Bari fra i vertici degli uffici giudiziari, rappresentanti del personale amministrativo e dell’avvocatura, sindaco, prefetto, Csm e Ministero della Giustizia. Sulla questione c'è già un decreto del ministro della Giustizia, come confermato da Barbara Fabbrini, responsabile reggente del dipartimento per l'organizzazione giudiziaria, che «determina spazi immediatamente disponibili dove allocare i servizi che i vertici degli uffici giudiziari riterranno più occorrono traslocarvi».

Per il presidente della Corte d’appello di Bari, Franco Cassano, «non si può sopportare l’idea che la condizione di lavoro peggiori perché ristretta in spazi ancora più angusti come Modugno e via Brigata Bari. Deve essere chiaro che quella è una soluzione temporanea, provvisoria, che si è disposti ad accettare solo per alcuni mesi». Cassano, riferendosi alla tendopoli giudiziaria, parla di una «situazione drammatica che non ha eguali nel Paese se non in conseguenza di calamità naturali. A Bari non abbiamo avuto calamità naturali eppure stiamo nelle tende».

Nei prossimi giorni parte dell’attività giudiziaria penale barese sarà trasferita nell’ex sede distaccata di Modugno e in un edificio in via Brigata Bari, non lontano dal Palagiustizia di via Nazariantz dichiarato inagibile e dove sono state allestite tensostrutture per le udienze. È quanto sta emergendo dalla riunione in corso a Bari fra i vertici degli uffici giudiziari, rappresentanti del personale amministrativo e dell’avvocatura, sindaco, prefetto, Csm e Ministero della Giustizia. Sulla questione c'è già un decreto del ministro della Giustizia, come confermato da Barbara Fabbrini, responsabile reggente del dipartimento per l'organizzazione giudiziaria, che «determina spazi immediatamente disponibili dove allocare i servizi che i vertici degli uffici giudiziari riterranno più occorrono traslocarvi».

Per il presidente della Corte d’appello di Bari, Franco Cassano, «non si può sopportare l’idea che la condizione di lavoro peggiori perché ristretta in spazi ancora più angusti come Modugno e via Brigata Bari. Deve essere chiaro che quella è una soluzione temporanea, provvisoria, che si è disposti ad accettare solo per alcuni mesi». Cassano, riferendosi alla tendopoli giudiziaria, parla di una «situazione drammatica che non ha eguali nel Paese se non in conseguenza di calamità naturali. A Bari non abbiamo avuto calamità naturali eppure stiamo nelle tende».

DECARO: SI DICHIARI STATO DI EMERGENZA - «La situazione che la giustizia penale barese sta vivendo è emergenziale. Lo Stato non può restare indifferente. Per questo insisto nella richiesta che venga dichiarato lo stato di emergenza che permetterebbe di intervenire con rimedi eccezionali nel più breve tempo possibile». Lo afferma il sindaco di Bari, Antonio Decaro, al termine della conferenza permanente tenutasi presso il Tribunale di piazza De Nicola.

«Le immagini della marcia di oggi, che ha visto partecipare insieme avvocati e giudici, ci offrono una testimonianza di grande unità tra tutti gli operatori di giustizia, senza distinzioni di ruoli. A questa testimonianza di composta ma ferma protesta civile - aggiunge - si deve rispetto, ma anche una risposta. Per questo ho apprezzato molto la proposta del vicepresidente Legnini e dei consiglieri CSM presenti a Bari. Se non dovesse essere possibile l’intervento della Protezione Civile, diventa allora indispensabile uno specifico provvedimento legislativo. Questo dovrà essere il primo dossier del nuovo Governo, qualunque esso sia».