Chiude il primo intervento arriva il presidio mobile 118

Grazia Intini



CASTELLANA GROTTE - Volge al termine l’esistenza del punto di primo intervento territoriale ospitato nella «Casa della Salute», la struttura di via Francesco Valente già sede dell’Irccs «Saverio de Bellis», ma contestualmente la comunità castellanese potrà contare sulla disponibilità di un completo equipaggio di 118 a bordo di un’autoambulanza medicalizzata e, nei periodi di maggior afflusso turistico, anche di un’ulteriore equipe operante con automedica.

È quanto confermato dal confronto svoltosi nel padiglione della Regione Puglia della Fiera del Levante che il presidente della giunta regionale Michele Emiliano, affiancato da Giancarlo Ruscitti, direttore del dipartimento regionale «Promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti», e da Giuseppe Lella, dirigente del servizio regionale «Strategie e governo dell'assistenza territoriale», ha voluto con i sindaci di Puglia, ai quali il presidente Emiliano ha illustrato i contenuti della recente delibera regionale che prevede il superamento del modello di organizzazione basato sui punti di primo intervento territoriali e la loro trasformazione in presidi fissi e mobili del 118.

Come ampiamente preannunciato dagli incontri con la direzione generale della Asl Bari, Castellana Grotte vedrà trasformarsi il punto di primo intervento territoriale ospitato nella Casa della Salute – attualmente poco utilizzato dalla comunità (meno di duemila gli accessi annuali) – in una postazione mobile del 118 con medico a bordo (più noto come equipaggio “Mike”). Cosa che determinerebbe un miglioramento del servizio territoriale poiché attualmente è operante un’autoambulanza con il solo infermiere a bordo (“India”).

Delegato dal sindaco Francesco De Ruvo a rappresentare la comunità castellanese, il presidente del consiglio comunale Emanuele Caputo, medico specialista ambulatoriale già impegnato nel sistema di emergenza-urgenza, ha sottolineato la necessità di prevedere un potenziamento dell’offerta nei periodi di maggiore afflusso turistico anche in virtù della particolare distribuzione territoriale delle residenze estive dislocate nelle vaste aree della campagna castellanese.

A rassicurare Caputo – oltre a Emiliano che ne ha auspicato la realizzazione – è stato il commissario straordinario della Asl Bari Vito Montanaro (presente all'incontro insieme ai direttori generali delle Asl pugliesi) che ha confermato la disponibilità di equipaggi in automediche “jolly”, ovvero collocabili, in particolari periodi dell'anno, in territori come il nostro che necessitano di ulteriori risorse per la gestione delle emergenze sanitarie. Contestualmente alla riconversione del Ppit, con la nuova disponibilità degli spazi inizialmente attribuiti al presidio, sarà possibile anche il trasferimento della sede di continuità assistenziale (ex guardia medica) dai locali di via Don Filippo Lanzilotta alla Casa della Salute e così completarne la fase di avvio.

Nella struttura saranno implementati i servizi territoriali con l'avvio del consultorio familiare di base e il poliambulatorio specialistico, oltre alla possibilità delineata dalla Asl Bari di definire con i medici di medicina generale l'organizzazione di un'aggregazione funzionale territoriale che garantisca anche la gestione delle urgenze ritenute differibili.