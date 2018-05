Alberobello, Lino Banfi supercittadino della capitale trulli

ALBEROBELLO CITTADINANZA ONORARIA A LINO BANFI - Città in festa e allestimenti delle grandi occasioni ad Alberobello per la consegna della cittadinanza onoraria a Lino Banfi. Tra i più amati attori pugliesi, ambasciatore dell’Unicef nel 2001 per lo storico ruolo di Nonno Libero nella serie tv «Un medico in famiglia», il poliedrico artista 81enne, protagonista di tante pellicole di successo, è stato felicissimo ospite della città dei trulli patrimonio dell’Unesco per ricevere il prestigioso riconoscimento, alla presenza del Presidente della Regione, Michele Emiliano.

Riconoscimento deliberato in Consiglio comunale nell’aprile 2017 dall’amministrazione guidata sempre dal sindaco Michele Longo.

La cerimonia ha avuto luogo nella sala consiliare «Gianpiero De Santis» alle 10,30. «Da oggi sono diventato AlberobelLino», ha detto Lino Banfi all’arrivo ad Alberobello per ringraziare tutti con l’umorismo di sempre, accolto da una folla impressionante che lo ha salutato con calore e un lungo applauso in piazza del Popolo, con il sottofondo della banda che lo ha accompagnato fino all’ingresso in municipio. Con l’attore andriese-canosino il sindaco Longo, che ha dato lettura della motivazione.

Il presidente dell’Anci Puglia Domenico Vitto, sindaco di Polignano, ha evidenziato: «Lino Banfi è patrimonio artistico e culturale pugliese e nazionale, emblema di un’ironia composta, semplice e sempre corretta». Longo: «Se la Puglia negli ultimi 15 anni è diventata scenario naturale di una filmografia italiana e internazionale, sicuramente lo dobbiamo anche al solco tracciato da Lino Banfi. Ora vantiamo un alberobellese in più che potrà contribuire alla mondialità della nostra città e dei sentimenti buoni che da Alberobello possono arrivare ovunque».

Emiliano: «Essere pugliese è un’esperienza bella e straordinaria», ha rimarcato il governatore che ha nominato Lino Banfi ambasciatore della Puglia nel mondo insieme ad Al Bano. Ancora: «Far ridere è uno dei lavori più difficili e faticosi del mondo. La tua vita, Lino, e quella di tua moglie, Lucia, è stata una durissima e lunghissima strada piena di gioia, soddisfazioni e di affetti ma immagino quante porte ti siano state chiuse in faccia e quanti non hanno considerato con rispetto la tua fatica. Tu e Al Bano siete due personalità che hanno conosciuto la sofferenza e proprio per questo - ha concluso Emiliano - siete in grado di comprendere quella degli altri».

Lino Banfi ha ringraziato tutta la Comunità alberobellese e ha inaugurato il libro delle cittadinanze onorarie della capitale dei trulli con questa dedica: «Il sorriso degli alberobellini è più bello degli altri». Ha poi raccontato tanti aneddoti relativi alla sua carriera e parlato del suo nuovo progetto dell’Orecchietteria Banfi che, ha rivelato, punta a esportare lo smile-food della pugliesità in tutto il mondo. Al termine della cerimonia, ha potuto degustare orecchiette e altre specialità di Alberobello in un’«orecchiettata» all’aperto organizzata dall’Associazione ristoratori. Per restare in tema di gastronomia, si è poi intrattenuto nel ristorante «Poeta contadino».

Lino Banfi sarà presente ad Alberobello anche oggi, domenica 27 maggio 2018, alle ore 17, per inaugurare gli Antichi Giochi in piazza del Popolo, previsti all’interno del calendario di manifestazioni per la rievocazione storica del 221esimo anniversario della liberazione della città dal regime feudale con l’evento «Arboris Belli», organizzata dall’associone Arteca con il patrocinio di Comune, Regione e con la collaborazione della Bcc di Alberobello e Sammichele.