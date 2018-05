Sisto: disastro targato Emiliano-Decaro

«La situazione del Palazzo di Giustizia di Bari è nota da tempo: con un atteggiamento più responsabile delle istituzioni locali, a cominciare dai sindaci Emiliano prima e Decaro poi, il problema si sarebbe potuto evitare». Lo dichiara il deputato Francesco Paolo Sisto, coordinatore di Forza Italia per Bari e provincia.

«Oggi si deve far fronte a una condizione di insufficienza logistica che rischia di ripercuotersi negativamente sull'efficiente amministrazione della giustizia. Ma se il Comune di Bari, con un «uno-due» imbarazzante, non avesse osteggiato tanto pervicacemente la nuova Cittadella della giustizia, dando vita a un duello di carte bollate basato su una direttiva comunitaria mai recepita dall’Italia, non saremmo arrivati a questo punto e gli uffici giudiziari avrebbero già degli spazi adeguati e funzionali». «In tutto questo - conclude - c'è una inescusabile e cieca irresponsabilità politica che non si può ignorare».