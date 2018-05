E' stato arrestato stamattina all'alba a Giovinazzo in una operazione congiunta di Polizia e Carabinieri il boss di Bitonto Domenico Conte, 48 anni, ricercato nell'ambito delle indagini sulla faida bitontina che il 30 dicembre scorso portò all'omicidio della 84enne Anna Rosa Tarantino, ammazzata per sbaglio mentre tornava a casa. Il boss era all'interno di una villetta di un noto residence in compagnia della compagna, che era in incinta, e della figlia di sei anni. Era ricercato dal 20 aprile scorso quando nei suoi confronti fu emessa una ordinanza di custodia cautelare.

Conte dovrà rispondere di concorso in omicidio (per la morte di Anna Rosa Tarantino) e di tentato omicidio di Giuseppe Casadibari, il ragazzo dei Cipriano ritenuto il vero obiettivo delle pallottole di quella tragica mattina. L’accusa è la stessa di cui rispondono Michele Sabba e Rocco Papaleo, ritenuti gli autori materiali della sparatoria, arrestati a metà marzo, divenuti poi collaboratori di giustizia. Proprio le loro dichiarazioni avrebbero inchiodato Conte, identificato dai due come il mandante dell’omicidio. Delle stesse accuse risponde anche Alessandro D’Elia, arrestato la scorsa settimana: D’Elia, secondo la ricostruzione fornita dai collaboratori di giustizia, avrebbe avuto il compito di portare a Sabba e Papaleo la sentenza di morte emessa dal boss Conte.