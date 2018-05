Fermato vandalo che sfregiava la lapide del comandante Marzulli

BARI - Identificato l'autore dei diversi atti di danneggiamento della lapide posta sulla tomba del gen. Nicola Marzulli già comandante del corpo di Polizia Locale di Bari. L'uomo di 58 anni è stato bloccato dagli investigatori della Polizia Locale di Bari grazie ad una delicata attività di indagine coordinata e diretta dal Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, Grazia Errede. Per risalire all'identità del vandalo che in più occasioni aveva rotto la lapide sono state installate videocamere di sorveglianza. Grazie al sistema è stato identificato l'uomo che nuovamente, nel primo pomeriggio di giovedì scorso, aveva danneggiato non solo la foto del comandante Marzulli ma anche sottratto la campana della lampada votiva strappando persino il portalampada interno e lampadina ad esso collegata.

Al termine dell’atto di vilipendio, il soggetto ha addirittura eseguito un gesto di disprezzo con la mano all’indirizzo della lapide. Le modalità con cui si sono svolti i fatti sono assimilabili a quelle riscontrate nei precedenti atti di vilipendio.

L’uomo, dopo gli adempimenti di rito, è stato deferito all’autorità giudiziaria per i reati di vilipendio aggravato dai futili motivi e compiuto con l’uso di arma da taglio nonché per furto aggravato, per aver sottratto gli accessori della lapide.