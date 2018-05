Ztl nella città vecchia di Monopoli, l’estate porta nuovi orari

MONOPOLI - Pulizia in lama Belvedere, zona a traffico limitato con isola pedonale nel borgo antico e videosorveglianza per garantire maggiore sicurezza in città. Sono diversi gli argomenti che sono stati affrontati negli ultimi giorni dalla giunta guidata da Emilio Romani, in cerca di nuove soluzioni.

ZTL - La zona a traffico limitato nel borgo antico e sinonimo di arrivo dell’estate. Cresce il passeggio dei turisti e dalle 19 a mezzanotte il borgo antico diventa pedonalizzato. L’orario viene esteso all’una di notte il venerdì e il sabato, in previsione del weekend. Questo nuovo esperimento parte dal 9 giugno prossimo e termina il 30 settembre. Lo ha deciso la giunta comunale nella seduta del 16 maggio e in tal senso si sta approntando una nuova segnaletica. Resta consentita la circolazione ai soli veicoli di polizia e di soccorso, nonché a quelli utilizzati per interventi di emergenza in generale, oltre che ai residenti all’interno della Ztl, purché il veicolo sia destinato al ricovero in area privata fuori dalla sede stradale.

VIDEOSORVEGLIANZA - L’intervento è previsto dal «Patto per la sicurezza» che verrà siglato tra la Prefettura e il Comune. Sempre nell’ultima riunione di giunta è stato autorizzato il sindaco o suo delegato, quale rappresentante legale del Comune, a sottoscriverlo. Il Patto mira all’adozione di strategie congiunte, volte a migliorare la percezione di sicurezza dei cittadini e a contrastare ogni forma di illegalità e favorendo così l’impiego delle forze di polizia per far fronte a esigenze straordinarie del territorio da attuarsi attraverso la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria e la promozione del rispetto del decoro urbano.

È prevista l’installazione e il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza comunali nelle zone del borgo antico e in particolare le piazze e le strade interessate dalla Movida (via Garibaldi, piazza Garibaldi, largo Palmieri e largo Castello), la zona artigianale e la zona industriale, la litoranea e in particolare la località del «Capitolo», strade statali e provinciali di collegamento con gli altri comuni, piazza Vittorio Emanuele, piazza Manzoni, piazza XX Settembre, piazzale Cristoforo Colombo (zona porto), stazione ferroviaria e via Fiume (Stadio Veneziani).

Il Patto prevede l’istituzione in Prefettura, di un Ufficio territoriale del Governo con una «Cabina di regia» composta dai rappresentanti delle forze di polizia e della polizia locale, con il compito di monitorare semestralmente lo stato di attuazione del Patto.

LA LAMA - Intervento straordinario nel Parco alla periferia ovest della città. Il taglio dell’erba e la pulizia dai rifiuti abbandonati è stata a cura dell’Ecologia Falazarano che in gestione l’appalto rifiuti e che ha comunicato al Comune di avere effettuato l’intervento straordinario di pulizia che si protratto per 3 giorni. Sono stati rimossi tutti i rifiuti abbandonati secondo il piano elaborato dall’assessorato ai Lavori pubblici.